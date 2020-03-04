一輛公車從內到外全方位消毒，只需約10分鐘。（取自澎湃網）

上海公車本周起推出新冠肺炎防疫新手段，引進紫外線殺菌消毒技術，對保養、返修車輛「由內而外」全面消毒，一輛公車約10分鐘即可搞定，未來可望推廣至整個上海市。

位於上海滬閔路的巴士二公司「紫外線消毒車間」，由原先的「乾冰清洗無塵車間」改裝而成，在牆面、地面、屋頂加裝216根石英紫外線燈管，並配置多台可移動紫外燈架，用來照射車廂內部。消毒時採取封閉式作業，遙控開關紫外線燈管，人車分離，操作安全。一輛公車從內到外全方位消毒，只需約10分鐘。

(旺報 )