上海公車引進紫外線殺菌消毒 防疫10分鐘搞定 20:162020/03/04 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海公車引進紫外線殺菌消毒技術。（取自澎湃網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛公車從內到外全方位消毒，只需約10分鐘。（取自澎湃網） 上海公車本周起推出新冠肺炎防疫新手段，引進紫外線殺菌消毒技術，對保養、返修車輛「由內而外」全面消毒，一輛公車約10分鐘即可搞定，未來可望推廣至整個上海市。 位於上海滬閔路的巴士二公司「紫外線消毒車間」，由原先的「乾冰清洗無塵車間」改裝而成，在牆面、地面、屋頂加裝216根石英紫外線燈管，並配置多台可移動紫外燈架，用來照射車廂內部。消毒時採取封閉式作業，遙控開關紫外線燈管，人車分離，操作安全。一輛公車從內到外全方位消毒，只需約10分鐘。 (旺報 ) #消毒 #紫外 #公車 #10 #上海 也許您會感興趣 推薦閱讀 8小時休息3分鐘 北捷清潔員累癱 04:102020/03/03 地方新聞 《業績-半導體》宏捷科2月營收，創105年1月來新高 17:052020/03/03 財經 北港朝天宮進香客多 北港鎮加強消毒防疫 17:102020/03/03 社會 樂高蟬聯全球聲譽最佳企業 04:102020/03/04 全球財經 朝天宮人潮多 北港鎮加強消毒 04:102020/03/04 地方新聞 彰化防疫總動員 2周完成全縣消毒工作 13:142020/03/04 生活 南鐵地下化 10日執行首戶強制拆除 15:482020/03/04 社會 前新北聯醫院長沈希哲收賄 判刑10年4月 16:302020/03/04 社會 台大公共衛生大樓火警 急疏散526師生 17:122020/03/04 社會 苦存10多萬！26歲失婚媽為兒賣淫 11天忍受「60男客玩弄」 18:452020/03/04 社會 兩岸熱門新聞 蘇揆稱包機卡關責任在大陸 國台辦批：推卸責任 - 兩岸 - 旺報 伊朗新冠確診日增586例 累計死亡92例僅次於陸 - 兩岸 最新研究：新冠病毒已演化出兩個亞型 傳播力、毒力區別大 - 兩岸 - 旺報 GPS不再獨大 陸將完成北斗組網 - 焦點新聞 - 旺報 譚德塞：新冠肺炎與季節性流感有4大差異 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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