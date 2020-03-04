經歷過車禍受傷及內心掙扎，台北市立大學射手吳采庭在108學年UBA公開女一級6強複賽打出信心，成為球隊進軍4強的一大助力。

提到「阿采」吳采庭，北市大教練錢薇娟很開心子弟兵終於打出成績，「一直都知道阿采有很好的投籃手感，不過她一路走來也是經歷不少考驗，曾因車禍休息很長一段時間，考研究所前也考慮過不留下來打球，當初在我辦公室哭了三次，我好不容易說服她繼續跟我們一起努力。」

吳采庭透露，自己是在大一UBA第一階段預賽後，打工途中騎摩托車被計程車撞到，左腿脛骨粉碎性骨折，不但大一UBA後續賽事無法出賽、大二也整季報銷，大三回到球場卻苦無表現機會，令她備受挫折，她笑說：「養傷時真的很想再回到場上，不過後來覺得自己可能大學畢業後可能會轉換跑道，加上自覺學業成績不是很厲害、練球又累，曾萌生不念研究所繼續打UBA的念頭，不過錢姊一直鼓勵我，我也覺得打了這麼久突然中斷很可惜，最後還是留下來繼續拚。」

吳采庭出身自HBL女籃名校陽明高中，助隊打下HBL 97學年度亞軍，上季大四而球隊在被看好的情況下於UBA準決賽不敵世新、無緣爭冠，她和隊友難過痛哭，本季重新奮鬥，複賽找回投籃信心，連續三場比賽得分雙位數，今天對佛光大學砍進6記三分球、獨拿27分，以個人UBA代表作助隊92比87力克上季冠軍佛光大學，吳采庭感謝教練給她機會，錢薇娟感動道：「阿采擁有天生的投籃好手感，可惜客觀條件不夠好，我很欣慰看到她打出佳作，更開心當初沒放棄她。」

佛光今天輸給北市大，想進4強明天對台師大非贏不可，教練楊淑淨說：「球員盡力了，我也不忍責備，比賽還沒結束，我們繼續努力。」

(中時 )