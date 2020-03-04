北部一名有錢的老先生，因為他身體不好年紀又大想要有個人陪伴，於是7年多前收養一名女子為養女，但是養女卻騙走老先生的存摺，還一步步侵吞他近千萬的財產，導致老翁晚景淒涼，只能睡地板。

判決書指出，老先生指控養女屢次以購物、看病的名義，騙走他的存摺及印章，陸續領走他將近900萬的存款，害他因此淪落到睡違建地板，時常又餓又冷飢寒交迫。他還說，養女還扣留他的健保卡，不讓他回診拿癌症、糖尿病等藥，害他病情惡化，老先生認為養女不盡孝道，氣得聲請終止收養，另外控告她侵占、偽造文書。

不過養女卻辯稱，養父拿存摺及印章給她，領存款跟花錢都是聽養父的，自己也細心照顧養父得生活起居，不過此番說詞立即遭到社工打臉。社工指出，訪視時看到他睡地板，精神狀況不好，泣訴養女盜領他的存款。

法官發現這名惡養女多年來共盜領890萬元，認為身為養女卻對重病的養父毫無惻隱之心，裁定終止收養關係，偽造文書罪部分，判處她2年4個月徒刑，無緩刑。

(中時電子報)