新冠肺炎疫情延燒，台北市聯合醫院遭爆料有50名醫護因疫情因素不堪身心俱疲，聯合請辭，引發軒然大波，對此院方發布新聞稿回應非事實，是春節後個人生涯規劃才請辭。

北市聯醫指出，今年1月至3月間，離職醫護同仁共有86人，前年跟去年同時期則分別有104人與77人，皆屬春節年後個人生涯規劃的請辭潮，並非受疫情影響。

台北市副市長黃珊珊也表示，和平院區負壓隔離病房中的26名護理人員無一人辭職，可見辭職人員並非疫情緣故，屬於正常人員變動。

(中時電子報)