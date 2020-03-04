日本因新冠病毒疫情謠言近一周來出現衛生紙搶購潮，去年底曾來臺參加AFA時尚大獎的日本YouTuber元祖之一「Hikakin」，竟也成為這波衛生紙謠言受害者，原因是他拍攝大量購買衛生紙捲筒的影片，被誤傳為近日爆買趁勢囤積，成為眾矢之的、網路「炎上」，他2日急忙跳出來澄清「那是2016年的事情！」

日本YouTuber始祖之一Hikakin是日本YouTuber風氣形成前就極具人氣的始祖之一，早期日本YouTuber仍在摸索階段，一般素人不習慣拋頭露面的民族性之下，YouTuber先鋒們多以日式諧星的表演延伸作為影片製作概念，極盡能事做些脫離日常生活的誇張表演以吸引目光，創造點閱。

Hikakin也走此路線；至今他的頻道「HikakinTV」已有8百萬登錄者，內容包含Beatbox表演、遊戲實況、生活實驗、企業合作等，與美國歌手Ariana Grande在Beatbox的合作是他代表事蹟。

一口氣買20年份衛生紙

４年前，Hikakin為製作影片，一口氣購買了「足夠用20年」的衛生紙，全部塞入家中洗手間，衛生紙堆到比人高，配合他種種漫畫式的誇張反應，塑造出令觀者印象深刻的畫面，但這畫面日前卻在日網上被誤傳為這次衛生紙囤積謠言的「元兇」。

日本電視新聞報導，因「中國進口的衛生紙原料不夠」不實謠言造成的搶購問題。（讀者提供）

Hikakin表示：「在網上遭到嚴重誤解，希望大家不要相信不實謠言誤解」並難過表示「自己在網路新聞上出現這種消息，實在不是令人開心的事情。」而日本官方雖已闢謠「疫情不影響衛生紙供應、庫存足夠」，但仍未能消滅民眾恐慌。

截至4日止，日本當地新冠病毒肺炎疫情確診病例達千人、死亡12人。先前網路傳出「因從中國輸入衛生紙原料不足，日本的衛生紙會缺貨」謠言，引發搶購風潮，超市一早就出現為購買衛生紙的人龍。

(中時 )