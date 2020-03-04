白河警取締違規砂石車，順查獲竊盜通緝犯駕駛。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局白河分局交通組組長李正鏞與員警4日執行取締砂石車專案勤務時，在後壁區南74線攔查違規砂石車時，發現廖姓駕駛因竊盜案通緝在案，4日專案勤務共舉發砂石車違規超載3件、查獲竊盜通緝犯1名。

白河分局4日在轄區白河、東山、後壁等地區同步執行取締砂石車專案勤務，由白河分局長朱信憲主持勤前教育，並提示任務重點，規畫組合警力於市道172線、165線、南74線等聯外道路執行取締砂石車超載等違規行為。

警察局交通大隊則支援活動地磅，協助砂石車過磅任務，警察局督察蘇政敏、督察員李建輝亦到現場了解活動地磅執行情形，並慰勉執勤同仁工作辛勞，本次勤務共計舉發砂石車違規超載3件，竊盜通緝犯1名。

白河分局表示，不論是駕駛砂石車、大貨車或預拌混泥土車等，如果承載超重貨物，除會對公路基本設施使用年限帶來衝擊外，也會使駕駛難度提升、降低車輛操控性。

白河分局將會持續取締違規車輛，遏止超載違規行為，呼籲各業者、駕駛人務必恪守職業操守，為了一次的高報酬獲利，可能導致難以挽回的重大悲劇，為了自己與用路人能夠平安到家，遵守交通規則，才是唯一安全的道路。

(中時 )