疾病管制署4日公布，國內新增1例漢他病毒出血熱，為今年第2例，個案是40多女攤商，近期無出國史，活動地以住家及工作地為主，經研判可能是工作的市場或住家有鼠跡，才會不慎造成感染。個案目前症狀已改善，相關接觸者無疑似症狀，衛生單位已於周邊進行捕鼠、滅鼠等防治作業。

高雄市衛生局表示，個案為住在三民區千北里的40多歲女性，從事市場攤商工作，自2月16日出現發燒、腹痛等症狀，當天前往醫院急診就醫，隔日症狀未改善，便再次就醫並收治住院。2月19日醫院通報疑似為漢他病毒出血熱，3月2日疾管署檢驗報告為陽性個案。

市府防疫團隊於2月20日起，針對個案居住地、工作地進行鼠隻密度監測，並噴灑漂白水消毒。疾管署呼籲，預防漢他病毒最有效的方法，就是落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」措施，如果發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套並打開門窗，噴灑稀釋漂白水消毒，待30分鐘後再行清理。

漢他病毒出血熱為「人畜共通」傳染病，一旦接觸遭鼠糞尿污染的環境，或被帶有病毒的齧齒類咬傷，就有感染風險。潛伏期為數天至2個月，主要症狀有突然且持續性發燒、結膜充血、厭食、嘔吐、頭腹背痛等，到了第3至6天時，開始有出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，經治療後病況可改善。

(中時電子報)