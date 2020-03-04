截至日本當地時間3月4日18時，日本累計新冠肺炎病例破千、達1010例，死亡病例累計12人。

據日本廣播協會NHK電視台報導，3月4日日本山口縣、京都府、愛媛縣、北海道、千葉縣等地新確診10例，日本國內的日本人、大陸遊客等累計確診290例；「鑽石公主」號郵輪累計確診706例；從武漢乘包機返日者累計確診14例。

(旺報 )

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