日本新冠肺炎確診患者累計破千例 20:162020/03/04 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本新冠肺炎確診患者累計破千例。（取自澎湃網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 截至日本當地時間3月4日18時，日本累計新冠肺炎病例破千、達1010例，死亡病例累計12人。 據日本廣播協會NHK電視台報導，3月4日日本山口縣、京都府、愛媛縣、北海道、千葉縣等地新確診10例，日本國內的日本人、大陸遊客等累計確診290例；「鑽石公主」號郵輪累計確診706例；從武漢乘包機返日者累計確診14例。 (旺報 ) #日本 #3月4日 #病例 #肺炎 #新冠 也許您會感興趣 推薦閱讀 有影〉確診印尼看護搭公車畫面曝光 全程皆有戴口罩 11:102020/02/29 生活 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 上周才去日本！母女爽逛街沒戴口罩 店員一聽嚇壞了 22:142020/03/01 生活 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 中鏢新冠肺炎等於判死刑？ 專家：「這些人」得流感更要命 14:462020/03/04 國際 疫情升溫 台灣人壽推三大關懷服務措施 13:572020/03/04 財經 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 譚德塞：新冠肺炎與季節性流感有4大差異 18:052020/03/04 兩岸 國際熱門新聞 拳王泰森大放送1千萬美金招女婿 女兒「漢草」長這樣 - 國際 好消息 南韓發現了可對抗新冠病毒的抗體 - 國際 巨人用的？這架超級銀河運輸機！大到可塞進11隻藍鯨 - 國際 「千億蝗蟲」殺到！大陸考察團慘被咬 蝗蟲群聚怕同類「吃掉」 - 國際 只有1條件！女王隨時歡迎哈利梅根歸隊 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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