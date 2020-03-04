國標女王劉真昨（3）晚因自發性腦出血緊急開顱搶救，至今仍昏迷中，她二月因動心臟手術裝心室輔助器，如今入院搶救至今進入第27天。針對緊急開顱手術清除血塊，專業醫師指出，劉真如一直處於昏迷狀態，不只近可能要裝要價千萬的心室輔助器，還傳出可能要裝「可攜式人工肺」的消息，甚至若遲遲仍未清醒，就算排到心臟也很難進行移植手術。
醫界人士專業分析，劉真2月在心臟手術後，可能因心臟復跳未成功，所以先用葉克膜再用心室輔助器，雖然她多處於昏迷狀況，但這兩項手術是可以在昏迷情況下進行，但在排隊換心後，除等待時間難估，多位資深專業醫師都強調一定要「意識清楚」，但目前情況可能正如吳宗憲所說「劉真狀況非常不好」。
劉真傳出自發性腦出血開顱急救的同時，也有粉絲在相關新聞FB下方留言寫下「上外置肺」的訊息，據了解，專業醫已傳出除心室輔助器外，可能還加了「外置肺」也就是「可攜式人工肺」續命，二者相加幾乎等同於葉克膜功能，靠心室輔助器讓血液流動，再靠人工肺讓氣體能進入體內運作，但這些做法都是非常嚴重下所做的處理，外界仍要多為劉真集氣。
經紀人今（4）日也首次發聲，「非常謝謝大家的關心！我真的無法代表劉真老師家人對外發言，我的內心也是充滿悲傷與不捨，現在唯一能做的是不斷祈求神的恩典，希望劉真老師平安度過難關，讓我們共同來守護她，給她堅強的信心、盼望與愛！」
(中時電子報)
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