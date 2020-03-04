台灣房市的支撐點，除了台商回流、本土自住買盤的力道之外，還有另一股尚未浮上檯面的新助力，就是「港資」。公股金融圈人士透露，去年「反送中」之後，就陸續有港資向台灣房市報到，而且現在為數越來越多，甚至「揪團」買房的所在多有。

公股金融圈人士引述建商客戶最新觀察指出，來台買房的港資，尤其集中在淡水、基隆八斗子一帶、以及高雄等三個地方居多，甚至還有「揪團」呼朋引伴一起前來的情況。

有別於國內買房集中在市中心、交通方便的精華地段，這位公股人士指出，港資來買房的選案標準則有相當的差異，反而喜歡選在山明水秀的地方，交通是否便利反而不是重點，這些來台買房的港資都不是上班族，來台置產的目的，一是為了渡假，此外在反送中事件之後，港人一直缺乏安全感，因此來台置產的另一個目的，則是有「避難」的需求。

至於港資來台買房，則由於不能向國內銀行借房貸，因此純以自有資金買房；行庫主管對此指出，香港的房價比台北市房價至少高出超過3倍，更不用說雙北市以外的其他地區；例如，在上述地區買房，一坪20萬元，40坪的話才800萬台幣，對港人而言實在太便宜，也因此，來台買房的港資越來越多，不僅對於去化非市中心地帶的餘屋相當有幫助，也成為加持台灣房市的「另類」力道。

(工商 )