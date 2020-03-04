新冠肺炎疫情來勢洶洶，金融業全面積極備戰以確保營運不中斷，保險局3日公布目前僅有明台、台壽保二家產險業者啟動異地辦公。不過產險公會4日發布澄清，其實已啟動的應該是國泰世紀產險、富邦產險、南山產險與明台產險四家產險，此外華南產險預計6日啟動、新光產險預計最快3月9～16日啟動，總計六家。

產險公會公布，國泰世紀產險資訊部門其實早自2月18日已啟動異地辦公室，其他部門預計3月6日啟動，將有四個異地辦公室。至於富邦產險總公司核保單位2月24日已開始異地辦公，3月2日則啟動資訊部、科技應用部、會計部、財務部。

另外，明台產險3月2日已啟動異地辦公室，台北分公司3月中旬安排第2批異地辦公；南山產險也已經於3月2日啟動異地辦公室，確保服務不中斷。

近二周即將啟動的包括華南產險與新光產。

據產險公會的調查，目前台壽保產險雖然有規畫，但其實還沒有正式啟動異地辦公，還有待金控通知中，地點在總公司及板橋分公司、以同一區域營運中心內之分公司互為異地備援辦公室；另外，和泰產險、新安東京海外產險等16家產險公司也還沒有啟動異地辦公。

(工商 )