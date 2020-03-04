牛津經濟研究院今（4）日表示，新冠病毒對全球經濟的衝擊程度愈來愈嚴峻，許多數據都出現急劇下滑，這已使得牛津內部經濟預測模型的初估值，顯示今（2020）年的全球GDP年增率可能只有2％，是十年來最糟糕的成長速度。

最終數據要在本周五（3/6）牛津經濟研究院才會公布。該院首席經濟學家史拉特（Adam Slater）指出，今年第一季的GDP,全面一致呈現萎縮，2月初各界預估疫情控制得宜，第二季一切就可以恢復正常，現在疫情在韓、美擴散，看來復甦已經不可能了，全球貿易受到的損害甚至特別的大，第一季單是中國進口量就季減12％，第二季全世界貿易量進一步萎縮，估測季減會多達7％。

疫情風險高掛，已令美國聯準會提早降息2碼，史拉特指出，「這只會讓市場更擔憂」，各國已經沒有太大的餘地，動用財政振興或貨幣寬鬆政策來刺激經濟，因為現在和過去的經濟低迷情勢大為不同。

(工商 )