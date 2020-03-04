駐阿富汗美軍發言人李吉特今天表示，由於阿富汗民兵組織塔利班今天在阿富汗南部海曼德省對阿富汗部隊發動攻擊，美軍因而對當地的塔利班戰士進行一場空襲。

法新社指出，這是美軍11天來首度對塔利班（Taliban）發動空襲。路透社報導，這也是美國2月29日與塔利班簽署撤軍協議以來，首度出手攻擊塔利班。

李吉特（Sonny Leggett）在推特上表示，由於塔利班戰士積極攻擊阿富汗國家安全部隊（Afghan National Security Forces）的一處檢查站，美軍今天對海曼德省（Helmand）納林沙拉吉（Nahr-e-Saraj）的塔利班戰士發動空襲。

李吉特還說，這是一場防禦性空襲，目的為了阻止塔利班的攻擊行動。

李吉特並表示，華府承諾維持和平，但塔利班必須停止「無謂」攻擊及遵守協議承諾。他指的是塔利班數天前和美國在卡達首都杜哈（Doha）簽署的協議。

根據協議內容，美國承諾在簽署協議後135天內，讓美國在阿富汗駐軍人數由1萬3000人降至8600人。而若塔利班遵守他們的安全保證和停火承諾，美國也將和盟邦合作逐步減少駐阿富汗聯軍人數。

(中央社)