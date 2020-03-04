為了防止失聯移工成為防疫破口，內政部長徐國勇上午在立法院提出研議「擴大自行到案專案」，徐國勇僅初步提出免收容，或者將罰款降到最低最低等誘因。不過，韓國政府卻更有魄力，迅速宣布給予外籍非法勞工自願免責離境的機會，還表示此時參加「自願離境」項目者，會減免對非法入境行為的追責，包括不會被追究此前非法入境的行為，不會被記錄在「黑名單」上。

針對「擴大自行到案專案」，如何鼓勵移工自行到案？徐國勇舉例，自行到案者免收容，或者將罰款降到最低最低；也會跟其他部會商量，推出其他鼓勵措施，讓他們自行到案。不過細節仍要再研議，徐國勇說近期將與勞動部共同研議更具誘因的「擴大自行到案」專案，希望藉此鼓勵失聯移工踴躍自行到案。

該說法曝光後，民間團體一句話打臉徐國勇，國際勞工協會研究員陳秀蓮直指，對外勞最關鍵的是，無法再來台灣工作，會遭到境管註記，所以若不取消註記，逃逸外勞是沒有動力配合的。

新冠肺炎疫情危急，韓國政府在處理非法入境的行為上面展現魄力，據泰國《曼谷郵報》報導，當地時間2月28日開始，韓國政府宣布給予30萬外籍非法勞工自願免責離境的機會，這一機會將持續至3月31日。

韓國政府表示，此時參加「自願離境」項目者，不會被追究此前非法入境的行為，也不會被記錄在韓國入境和移民管理部門的「黑名單」上。而在3月31日後仍未離境的非法勞工，被捕後將被立刻遣返，並會被記錄在黑名單上，10年內不得再次入境韓國。目前，韓國政府已用6種語言發佈了這一通知。

回頭來看台灣的應變措施，台灣國際勞工協會請願，希望給予無證移工合法身分。今天有媒體詢問「非法移工取消境管可行嗎？」徐國勇4日到桃園市消防局，和桃園市長鄭文燦慰問勞鑽石公主號執勤消防員，徐國勇回應，「法律就是法律」，一切依法處理，內政部都會做相關的規劃，所以內政部特別強調「自行到案」專案，相信會有相當的成果。

(中時電子報)