鹿江國際中小學王寶鈞和其團隊參加「2019-2020 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」榮獲全國第一名及機器人表現獎。（吳敏菁攝）

鹿江國際中小學王寶鈞和其團隊參加「2019-2020 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」榮獲全國第一名及機器人表現獎。（吳敏菁攝）

鹿江國際中小學王寶鈞同學及其團隊參加「2019-2020 FIRST 機器人大賽台灣選拔賽」，在全國上百隊激烈競爭中，榮獲全國第一名及機器人表現獎，他有個特別心願，這次機械人任務是檢測橋樑安全，但鹿港古蹟、歷史建築特別多，希望進一步開發運用，為鹿港的文化保存盡一分心。

美國非盈利性組織FIRST主辦機器人大賽，在全國各地選拔好手，國立科學工藝博物館及台灣玉山機器人協會在台灣初選，共計112隊報名角逐，約1000人次參與。

就讀國一的王寶鈞從小三就樂衷投入設計樂高機器人，英文能力也一把罩。這次和隊友摘下全國第一名，將代表台灣參加FIRST機器人世界大賽，期待以機器人會友，拓展國際視野。

鹿江國際中小學去年才招生，今年學生一舉拿下全國冠軍，師生與有榮焉，校長黃俊偉表示，語文和工藝科技等，是學校特色，學校配合彰化縣政府積極推廣ＡＩ課程，鼓舞以競賽提升學習興趣。

這次比賽以城市為主題，王寶鈞表示，賦予任務是用機器人測量橋墩的結構，但過程中，更啟發了有朝一日，要把這種測量技能，放在鹿港的寺廟古蹟測量，了解建築的風化及受損況狀。

鹿港鎮長許志宏對學子的發心特別感動，4日上午前往學校頒獎，鼓勵王寶鈞勇敢實現夢想，為台灣爭光。

(中時 )