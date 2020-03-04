家庭心結難解，只得在戲裡求慰藉。金枝演社創辦人王榮裕，已故母親謝月霞是風靡台灣的歌仔戲知名小生，但台前風光的母親，卻也因戲曲排練與兒子聚少離多，讓年幼的王榮裕不甚諒解，母子雖能在王榮裕成年後言和，但直至母親過世，王榮裕卻始終無法敞開心房擁抱母親，成為最大的遺憾。王榮裕也藉由自身執導的新戲《雨中戲臺》，擁抱已在天國的母親，與過去的自己和解。

王榮裕表示，身為創作者，要挖掘自己的內心，「真的是件殘酷又很爽的事情，每次看演員們排戲，都像是在重溫我與媽媽的時光，常常在台下偷掉眼淚。這齣戲是我生命很重要的轉變，畢竟歌仔戲是把我與媽媽拆散的重要元素，現在我創辦劇場，也體認到她是一位非常偉大的女性。」

《雨中戲臺》由國家文藝獎得主紀蔚然擔任編劇，他以王榮裕與母親的生命故事為主軸，揉合多位名伶的生平，塑造出戲中的「月鳳」。由知名小生郭春美飾演的月鳳，自幼被賣到歌仔戲班，成為戲班台柱卻又被逼嫁給流氓，面對沒有愛情的婚姻，以及與流氓所生的子女，她決定逃出婚姻牢籠，重回歌仔戲舞台發光發熱，卻埋下子女一生難以痊癒的傷痕。

紀蔚然表示，《雨中戲臺》有兩層層面，一層講述月鳳與兒子愛憎的個人記憶，一層講述的是歷史集體記憶，「歌仔戲是台灣土生土長的劇種，從日治時代顛簸走來，受到很多歧視與打壓，但走到今天仍一直綻放著花朵。一些人家會將孩子送到歌仔戲是因為窮，每個演員的辛酸與快樂悲傷，與歌仔戲劇種的歷史是緊密結合的。」

紀蔚然自謙，因為「月鳳」是參考王榮裕的生命經驗，自己不像是編劇，反倒是編輯，特別希望透過月鳳一角，呈現舞台上的風光小生與身為女人的身分轉換差異。戲中也回顧了台灣歌仔戲歷經的外台、賣藥團、廣播等不同歷史階段，由金馬影帝吳朋奉飾演月鳳的兒子，上演歌仔戲演員們在歷史中的悲歡離合。

另外，因新冠肺炎疫情影響，內政部今（4）日研議，1千人以上的室內外活動都應視為大型集會，主辦方應盡量避免。傳統藝術中心主任陳濟民以即將上演的《雨中戲臺》舉例，台灣戲曲中心大表演廳座位雖有1036席，但扣除視線不良的座位，實際上能賣的位置最多是792個，宜蘭園區及台灣戲曲中心的近期演出都會有完善防疫措施，民眾仍可放心前來看戲。

《雨中戲臺》將於4月23日至4月26日於台灣戲曲中心演出。

(中時 )