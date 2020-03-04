新冠肺炎疫情持續升溫，醫療人員的工作量也遽增，有網友貼出醫療人員的便當，同時對比了日前武漢台商包機返台後的便當，這讓她忍不住感嘆，「到底是醫院便當太可憐還是隔離所便當太豐盛」。

原PO在《Dcard》發文表示，之前看到武漢返台台商在抱怨隔離所的便當，於是就請男友傳了醫院的員工便當。沒想到照片一傳過來，讓她震驚不已，餐盒裡的白飯不但沒有裝滿，主菜一塊肉擺在其中一小格子，另外還有少量配菜。原PO留言，「為我男友醫院的員工感到難過，據說他們男生根本吃不飽，還得抽空到樓下全家覓食」。

網友分享男友在醫院的員工便當。（摘自Dcard）

原PO更拿了日前武漢台商在隔離所的便當與男友的便當來做比較，「到底是醫院便當太可憐還是隔離所便當太豐盛」。原PO還補充，據說原本一個70塊漲到80塊，而且男友絕對沒有把主菜拿掉。她也不忘請大家能夠稍微體諒吃不飽還要上戰場抗疫的醫護人員。

(中時電子報)