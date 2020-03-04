在蘋果因為武漢肺炎疫情，恐有斷鏈危機下，全球智慧手機龍頭三星卻顯得老神在在，原因是三星早在兩年前就將手機製造供應鏈移往越南。疫情衝擊下，全球幾乎所有3C新品發表都延後推出，唯有三星動作不斷，推出新款摺疊手機搶市，果然贏得市場矚目。

每年銷售約2.95億支智慧手機的三星電子，全球市占率達兩成，過去在高端手機市場被蘋果瓜分，中國市場也被華為因為愛國品牌效應下搶食大餅，成長力道有限。

但去年9月，三星關閉在中國最後的惠州手機工廠，轉向印度與越南等地，讓這次斷鏈危機，對三星手機生產完全沒有影響。至於華為則因為美國制裁，智慧手機銷售估計下滑1成5。今年開春兩大競爭對手就遇到了麻煩事，三星於是趁勢反攻。

三星近期推出全球首創的超薄可摺式玻璃面板的摺疊手機，外形如同高級的珠寶盒，可上下摺疊，軸承至少可摺疊20萬次無虞。摺疊後的機身與成人掌心差不多大小，展開後將是6.7吋寬螢幕，擁有1200萬畫素雙主鏡頭，售價高達近5萬元台幣，目的當然是劍指蘋果。

(中時電子報)