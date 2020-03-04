為協助廠商於防疫時刻掌握商機，外貿協會全球駐外單位與台灣經貿網共同合作，配合年度首場採購大會，於場中舉辦「聯合視訊採購洽談會」，且為延長採購時效、擴大服務更多廠商和買主，同步於3月增辦「產業視訊採購商機月」活動，讓各國買主透過視訊採購方式與我商進行一對一洽談。

貿協指出，包含「採購大會-聯合視訊採購洽談會」在內，本視訊商機月活動預計將匯集全球40國、62家買主，與我國廠商進行超過250場次洽談，運用視訊不受時間與地點限制的優勢，讓全球買主與臺灣供應商不需辛苦出差，也能輕鬆談生意。

台灣經貿網視訊採購是重量級國際買主及台灣大廠共同選擇，如年營業額1億美元以上、全球前三大的加拿大電子零件經銷商，全球500大美商跨國零售企業，美國大型工具設備製造商皆共襄盛舉。另外，中國大陸主要製藥公司、大型央企IT企業，以及新南向買主如菲國會議影音整合商、斯里蘭卡醫療設備商等，皆運用視訊採購，確保順利與優質台灣供應商進行合作。

台灣廠商則有發光二極體大廠立碁電子、迷你電腦製造大廠浩鑫電腦、機械手控制系統及周邊商威得客、自動倉儲包裝機械廠育綸實業，半導體電子零件商牧華精密等。與會買主與廠商對視訊洽談滿意度超過九成。美國汽配買主D商表示媒合之廠商產品多元，對台灣創新更是印象深刻；巴西塑橡膠及包裝機械買主F商參與視訊洽談，並認為洽談廠商產品已可運用在既有專案中。

我商昇詠過去即參加多場視訊採購洽談，且有成交紀錄，對於視訊洽談可因應疫情機動調整洽談地點的特性感到相當滿意；上市公司光紅建聖原以為商機可能受疫情影響萎縮，但參加視訊洽談服務後，在公司裡即可談生意讓廠商大感驚喜。與美國買主連線洽談的安東貿易則表示，過去習慣參與實體洽談，此次因疫情首次嘗試視訊洽談，對整體服務感到非常滿意，未來有意參與更多視訊洽談。

(工商 )