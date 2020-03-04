三星4日以線上方式舉行高階機種Galaxy S20系列台灣上市發表會，S20、S20+、S20 Ultra起價分別自32900元、36900元、43900元起，其中，S20起價比去年S10貴了3000元，相當於主相機多了一個鏡頭、支援5G，售價立馬高了1成，S20 Ultra的最高價甚至衝高至47900元，雙雙再創Android陣營的最貴紀錄，不過，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙仍有信心S20系列銷售量將比S10成長8％。

台灣三星將在3月10～16日開放預購S20系列，並將在3月20日正式上市，參加預購的消費者都可獲得2000元郵政禮券、延長保固一年，預購S20+、S20 Ultra的消費者則可獲贈才剛上市的Galaxy Bud+真無線藍牙耳機，市價達5490元，預購S20的消費者只能拿到無線閃充行動電源。

(工商 )