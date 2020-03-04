Netflix華語影集《誰是被害者》卡司實力堅強，其中鄭人碩與許瑋甯分別都連續五年入圍或獲獎，演技受金馬獎、金鐘獎、台北電影獎等指標性影視展肯定，兩人首度同台飆戲，火花令人期待！劇中一場兩人對戲，許瑋甯收起嗆辣個性，使出美人計，拋媚眼秒變甜心，連心機深沉的鄭人碩都難以招架。

鄭人碩在《誰是被害者》一人分飾兩角。（Netflix提供）

一人分飾雙胞胎兩角的鄭人碩，為了演盲人木雕藝術家，不僅學習木雕技巧練到手長繭、受傷，也親自向盲人顧問學習角色的肢體動作，連眼珠會不由自主地轉動都模仿，為他的演出更添說服力。鄭人碩表示，第一次演雙胞胎很有趣，有種自己跟自己講話的感覺，盲人木雕藝術家哥哥個性厭世、無所謂，弟弟則是擔起照顧哥哥的責任後，就合理化他長期奪取哥哥作品並冠名出售、背叛家人的爭議行為。

他認為分飾兩角的困難之處在「形於色」，兩角色的外表、個性必須有很明顯的區隔。他說跟許瑋甯試戲時都很放鬆，沒想到一開拍，兩個人都認真起來，那場在客廳的對戲，他們都可以感受到對方背地裡不懷好意的感覺！

鄭人碩在《誰是被害者》一人飾眼盲人木雕藝術家。（Netflix提供）

許瑋甯繼電影《目擊者》後再度飾演記者，她坦言雖然職業一樣，角色個性卻迥然不同，這次在《誰是被害者》飾演的記者徐海茵有許多面向，為了在競爭激烈的新聞業升官，無顧他人隱私，侵門踏戶深入被害者家庭錄音偷拍搶獨家，辦案速度比警察還快！她劇中上一秒假扮社工、下一秒就謊稱是家屬親友，多變面貌就連自己也形容角色「宛如變色龍一般有著不同面貌，她知道怎麼去看穿對方的弱點，並誘導對方講出她想知道的事情」。

為展現社會線記者的魄力，許瑋甯在開拍前做足功課，先向資深社會線記者取經，熟悉第一線記者在調查新聞時，該如何應對突發狀況，成功讓她深化角色！

許瑋甯在《誰是被害者》大秀交際手腕。（Netflix提供）

鄭人碩飾演知名木雕藝術家，被爆出為了成名而出賣家人，享盡一切榮華富貴，超腹黑的角色性格讓人不寒而慄。這回與化身社會線記者的許瑋甯對戲，彷彿跳了一支刺激的諜對諜探戈。劇中許瑋甯為搶獨家真相，使出渾身解數搜查每條線索，時而威脅利誘，時而嬌嗔甜笑，只為搶得報導先機。當許瑋甯追尋關鍵線索時，懷疑起鄭人碩涉入連環命案，更使出美色主動接近示好，同樣為名利不擇手段的兩人，上演起一場假訪問之名、其實各懷鬼胎的對手戲，赤裸公開人性追逐名利的暗黑面，讓粉絲期待度狂飆破表。

許瑋甯劇中偷偷潛入鄭人碩房間尋找證物。（Netflix提供）

多次獲獎肯定的鄭人碩，在《誰是被害者》中首度一人分飾兩個落差極大的角色，對他極具挑戰。其中他所飾演的木雕藝術家莊秉耀，被媒體捧為藝術圈當紅炸子雞，靠著販售木雕的巨額收入，在名流社會享盡豪奢。但表面上生活光鮮亮麗的他，所有作品卻出自盲人哥哥莊秉榮之手。他為了追求名利，殘酷背叛家人，長期奪取哥哥的作品並冠名出售。而他的驚人秘密也在記者許瑋甯、鑑識官張孝全聯手追查連環命案時險些曝光，許瑋甯更假借訪問之名、偷偷潛入房間尋找證物，三人展開一場充滿心機的試探、攻防，掀起一場人性貪婪、渴望名利的驚悚風暴。Netflix華語影集《誰是被害者》即將於2020年4月30日全球獨家首播。

(中時 )