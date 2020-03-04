百萬YouTuber蔡阿嘎，昨天下午4時30分蔡騎車載懷孕妻子二伯出門，停等紅綠燈時，遭一名身穿黑衣、戴口罩的男子持榔頭攻擊他的腿部，導致膝蓋擦挫傷，二伯也受到驚嚇，所幸並無大礙。有媒體報導，該意外疑似是蔡有財務或行車糾紛引起的，對此「鄭重予以澄清。」

蔡阿嘎所屬公司稍早發出聲明回應。(翻攝自蔡阿嘎臉書)

蔡阿嘎在臉書發布聲明如下：

蔡阿嘎先生與懷有身孕的妻子嘎嫂二伯於3月3日下午4點半外出時，在北投地區自家巷口遭不明人士襲擊，該人士手持鈍器，從後方朝乘坐在機車上的蔡阿嘎及嘎嫂二伯進行攻擊，所幸兩人傷勢目前並無大礙，懷孕中的二伯現正於醫院休養當中。本公司對此事件表示極度震驚，並對這起暴力攻擊事件予以強烈譴責。

昨日(3日)下午四點半左右，蔡阿嘎先生正準備與懷孕中的二伯從北投自宅外出用餐，當兩人乘坐機車停等紅燈時，突遭一名頭戴鴨舌帽及口罩的黑衣男子自右後方揮舞鈍器襲擊，妻子腰腹因此受傷，而蔡阿嘎本人膝蓋及手部亦受有外傷。蔡阿嘎懷有身孕的妻子當下受到極大驚嚇並引起劇烈宮縮、腹痛，所幸兩人緊急送醫後傷勢均無大礙、亦無傷及妻子腹中胎兒，蔡阿嘎先生與妻子嘎嫂二伯及腹中的胎兒目前均安，正於醫院療養當中。

至於相關報導指稱本事件疑因蔡阿嘎先生捲入財務糾紛或行車糾紛等，均絕非事實，本公司於此必須鄭重予以澄清。蔡阿嘎夫婦係於毫無徵兆之情形下，突然遭人襲擊，蔡阿嘎夫婦目前亦不知遭人襲擊之原因。蔡阿嘎夫婦事後亦立刻報警處理，並委任律師處理報案提告等相關事宜。蔡阿嘎先生之所以未於第一時間揭露此事，亦是為了尊重並配合檢警偵辦，避免干擾偵查，但既然相關報導已揭露此事，本公司為澄清事實，故特別發此聲明，希望外界勿作過多臆測，一切留待檢警查明真相。

本公司嚴厲譴責任何透過非法及暴力手段的傷害行為，嚴重影響民眾的生活安全，尤其是如此傷害婦幼者的行為，更令人痛心，蔡阿嘎夫婦並將對此人士追究到底。最後本公司並特別感謝石牌派出所員警同仁及醫療院所的醫護人員於此段期間的協助，同時亦感謝媒體朋友們及社會大眾的關心，蔡阿嘎先生也對外呼籲社會大眾要多多注意自身安全，也籲請若有民眾及店家在3月3日下午於北投地區目擊此事件或持有相關畫面者，也盡速與警方聯繫，期望盡快找到這名人士，以降低此人再度傷及無辜民眾的機會，並釐清案情。

(中時電子報)