國民黨在過去幾年遭遇到優勢選區被侵蝕，艱困選區不但無法拿回，甚至情勢越來越艱難，也讓基層支持者擔憂不已，基層黨工更是歎聲連連。國民黨主席補選候選人江啟臣則具體提出解方。他認為，在地經營才是政黨永續經營的王道。

江啟臣指出，所謂改革，最要緊其實就是傾聽人民聲音與紮根，人才為主、數據為輔，蹲點艱困選區，向選民展現紮根地方的誠意與決心。國民黨的年輕人敢衝、能衝，我們不能夠繼續停留在要年輕人蹲點，卻始終沒有給予協助的方式，未來的國民黨要在年輕人後面做他們的靠山。

江啟臣主張，未來的國民黨中央應該要整合地方、中央資源，給予必要支持，讓願意為國民黨打拚的優秀人才，可以真的做「到經營在地化」。

在具體作法上，江啟臣則表示，如果有機會當選，將立即協調黨籍執政縣市長、黨籍不分區委員優先進用年輕人，作為未來本黨籌備參選的人才庫。江啟臣語重心心長的說，在這方面，我們已經落後民進黨太多太多了！

江啟臣強調，同樣對公共服務有興趣的年輕人，需要的是機會，是舞台，是奧援，在現階段，民進黨給年輕人的機會，給年輕人競爭的舞台，但是國民黨卻仍舊停留在把年輕人當樣板，人才無法循環流動，自然無法吸納好的人才！他期許自己可有機會扭轉這樣的趨勢，為國民黨的青年找到深根蹲點的舞台與資源。

(中時電子報)