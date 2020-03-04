台北地院審理潤寅詐貸案，今天下午傳喚協助洗錢的千金楊宇晨的「小王」王威程，及涉嫌擔任「滅證軍師」的前法官黃呈熹律師等人，2人均否認犯罪，辯稱最初都不知道潤寅詐貸，直到結束營業後才知情，黃並強調只給予法律意見，「並沒有要淌渾水」。

檢方起訴指出，潤寅負責人楊文虎、王音之出境後，指示楊宇晨在台善後，王威程涉嫌協助楊宇晨存放600萬元贓款至銀行保險箱；楊文虎夫婦並支付1250萬元律師費，由黃呈熹指導潤寅員工洗錢、串證、滅證。

王威程表示，他和楊宇晨一起提領的款項，都是楊的私人積蓄，楊女曾提及家裡要破產，因母親拿她名義作擔保，接到很多催債電話及簡訊，但不知道潤寅詐貸一事，詐貸新聞7月在曝光，但他們早在5月就提錢，根本不是替潤寅洗錢。

王威程並說，他並不知道存入保險箱的實際金額，600萬元是調查官要他說的，聲請勘驗偵訊時光碟釐清此事。法官當庭裁准，諭知本月25日開庭時勘驗。

黃呈熹則說，起訴書所述與事實有很大出入，王音之去年4月找他當顧問，是要他幫忙找金主、與銀行協商延後清償貸款，1250萬元就是「包三審」的律師費，他當下告知一定要有擔保品或保證人，所以兩人後續在LINE上才會討論保證人契約一事，他當下根本不知道潤寅詐貸，否則LINE對話內容就不會是這樣。

黃呈熹強調，楊文虎、王音之根本沒有指示他協助洗錢、滅證，而是王的胞弟王振賢、潤寅帳房林奕如5月間到事務所找他，並告知有些文件不實，希望他幫忙渡過檢調偵查，因擔心「口無遮攔」的王音之說出去，想先安排夫婦倆離開，以便銷毀資料。

黃說，他後來有居中聯絡資訊公司來幫忙處理電腦，但沒有受誰指示，也沒有指示誰洗錢、滅證，他直到去年6月3日潤寅結束營運，與林奕如等人討論後才知悉詐貸一事，但也只是知道而已，並沒有打算淌這個渾水，只有給予一些法律意見。

(中時 )