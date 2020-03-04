台中市「大智路貫通計畫」，4日拆遷大智慧學苑工程動土。（張妍溱攝）

延宕13年，台中市「大智路貫通計畫」，4日舉行拆遷大智慧學苑工程動土典禮，台中市長盧秀燕表示，市府團隊用時間及耐心、同理心與民協調，沒有流血抗爭，感謝所有權人的奉獻，「犧牲小我、完成大我」的精神。大樓預計今年6月完成拆除，待大智路延伸新闢道路完工後，8月底可望通車。

5年前台中市政府推動都市計畫，大智慧學苑劃為道路用地而面臨拆除命運，但市府受經費限制，引發大樓所有權人陳抗。台中市長盧秀燕說，經溝通協調，終獲得全數所有權人同意；工程總金費7．3億元，大智慧大樓24位所有權人願意犧牲畢生心血，配合市府拆除作業，展現出對台中的熱愛。

大智慧學苑大樓主任委員張雅音表示，她在這塊土地土生土長，雖然不捨大樓拆除，但仍心甘情願為地方建設共盡一份努力，市府與民間協調的過程中，願意傾聽人民的聲音，現在一切圓滿，就是要讓台中更美好。

台中市建設局長陳大田說，大智慧學苑位於東區大智路和復興路口，緊鄰台中火車站，關鍵路段大智路打通後，將貫通台中火車站前後站，順暢車流動線，帶動台中「行」的方便，

進一步帶動區域的整體發展，再創地方榮景。

民進黨市議員邱素貞表示，很高興看到市府從善如流，辦理追加3．3億元預算，調高徵收價格，提供所有權人合理補償，促成相關打通事宜，未來將帶動當地經濟發展。邱素貞希望8月完工通車，施工期間應做好各項公安措施，及交通疏導規畫，避免造成交通堵塞，影響用路人安全。

民進黨市議員鄭功進建議，緊鄰大智慧學苑旁閒置的停35用地，也應早日完成用地取得一併開闢，只有完善整體東側出口的路網設計，才能重現東區車水馬龍的往日風華。

(中時 )