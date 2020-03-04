台灣漫畫大師蕭言中，創作漫畫30餘年期間，跨足多領域創作，他與花蓮縣政府合作以其原創作品，已陸續在花蓮縣文化局圖書館前、太平洋公園，打造三件景觀雕塑作品。文化局力邀他舉行「2020蕭言中．指劍畫派禪武｜花蓮×巴黎國際雙城展花蓮場」，將於3月6日在文化局美術館一樓第一展覽室開展，讓藝文界人士期待！

「指劍畫派」是蕭言中於2017年所創，力求將畫筆凝練於指，揮灑自如，御指如劍，是謂：「天下有大，美而無言。力透指劍，氣冠其中。」結合中國武術與禪學，以純粹的筆觸描繪，帶有太極及舞劍，力與美結合的漫畫作品。更以著名人物為對象，維妙維肖的描繪出最能代表該角色的一面。

此展將在花蓮縣文化局美術館展出，讓花蓮縣民能夠接觸到不同於傳統畫作的漫畫藝術，讓民眾的藝術視野能夠更加開闊。

蕭言中今年除了花蓮展之外，亦於秋天前往法國巴黎開展，因此這次展覽名稱為「2020蕭言中．指劍畫派 禪武 花蓮×巴黎 國際雙城展（花蓮場）」，蕭言中老師希望藉由花蓮與巴黎之國際雙城展，將作品蘊含的藝術理念與人文情懷以「愛」之名傳達至巴黎，為此展覽蕭言中老師也設計了一座以愛為主題的裝置藝術，為這次的展出增添愛的溫度。

這次展覽畫作共38件作品，分為「人、土、水、火、風、」五大系列，創作內容有卓別林、瑪麗蓮夢露、李小龍、媽祖、土地公、羅漢、太極、武僧及劍術等，以五言、六言及七言對聯詮釋，充分展現豐厚的文學底蘊。

(中時 )