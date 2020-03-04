邱勝翊、任容萱、吳岳擎及姚以緹等人主演的台視、八大新戲《覆活》28日晚間10點將於台視首播。曾以《運轉手之戀》拿下金馬最佳導演獎，去年更以《陽光普照》贏得金馬獎最佳男主角殊榮的陳以文，劇中化身一名擄人、勒索取材的縱火犯，與男女主角有不少激烈、肉搏衝突。陳以文表示期待上檔看到成品，「很好奇這個極反派的人物，最後剪輯呈現會到什麼程度的壞。」

陳以文飾演縱火犯。（八大提供）

陳以文為進入角色心境想像自己：「視別人生命如糞土、凌虐對象隨時終結對方生命。」除了堆疊這些情緒並一直保持這樣的感受，加上不少爆發肢體衝突情節，在實際執行上要拿捏力道還要顧及安全性、不能傷害到對方，對他來說是演出這大壞蛋最困難的地方。陳以文表示之後想挑戰身體或心理層面有缺陷的人物。

陳以文角色殘暴緊勒任容萱手腕。（八大提供）

任容萱被陳以文嚇歪。（八大提供）

劇中有場戲陳以文冒充清潔工進入女主角任容萱的住家，與飾演女主角阿姨的于子育相談甚歡，在任容萱與他四目相對當下，毛骨悚然不寒而慄的氛圍自然爆發。接著陳以文動粗緊勒任容萱手腕時，目露凶光神情，任容萱的痛苦神情表露無遺。陳以文笑說自己從沒想過要對著鏡子練習耍狠的樣子，只有試造型時才會照鏡子。

陳以文首次與邱勝翊、任容萱同台合作，稱讚兩人工作認真也非常專業，「因為拍戲時間很長，印象中王子常會講笑話，讓現場氣氛很和樂，任容萱會與導演反覆確認，是個很專心在工作上的職業演員。」

(中時 )