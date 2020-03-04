李懿主持Vidol《懿想天開》，首度挑戰親自企劃的內容「挑戰嘉義傳統養豬場的一日養豬場員工」，除了養豬場老闆過去是前男模特兒，拍攝過日本雜誌封面，帥度直逼木村拓哉外，更找來身材超好的寫真女星黃上晏來挑戰。黃上晏原本以為是一個夢幻通告，她會抱著小豬置身開心農場，沒想到下一秒驚叫連連，不但要幫種豬取精、替母豬配種，還要閹割小豬、搬運50公斤飼料，每一項工作都像是不可能的任務。

完全沒有想到要幫豬取精的兩人，對於尺寸竟然爭論不休，李懿一開始害羞不敢上前，想不到黃上晏竟然自告奮勇先開始挑戰取精，還說感覺像是塑膠管一點都不可怕，而李懿也不甘示落自願來幫母豬配種，直喊自己可是調情高手，才剛說完下一秒，母豬就發狂衝刺，嚇得李懿緊緊夾住母豬的身體，才勉強沒摔下來。

替小豬閹割黃上晏嚇得花容失色。（懿想天開提供）

想不到忙完取精跟配種後，還有一項艱鉅的挑戰，要替小豬閹割，還要利用剪刀將尾巴剪斷，以免小豬會亂咬尾巴，嚴重情形可能造成癱瘓，農場工作人員親自示範閹割動作，讓兩人嚇到花容失色，直喊殘忍。

(中時 )