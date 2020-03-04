「沉睡森林大白熊」，2日被發現遭不明人士塗鴨，寫上226、228、1945、2045等4組數字密碼，費人猜疑。（嘉義市警局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義警方調閱監視器畫面，發現當天凌晨4點騎腳踏車路過的鄭姓男子涉有重嫌。（嘉義市警局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義火車站前「沉睡森林大白熊」戴口罩防疫畫面，因躍登日本雅虎網站而暴紅，2日卻傳出大白熊被人塗鴉破壞，還寫上「台灣228、日本226」等神祕字眼，嘉義警方調閱監視器畫面，發現當天凌晨4點騎腳踏車路過的鄭姓男子涉有重嫌，今找到鄭姓老翁，他竟說以為大白熊是塗鴉牆，才會在熊身上寫字，還跟員警說「讓你們勞師動眾找我，真抱歉」，讓警方有些哭笑不得。

「沉睡森林大白熊」，2日被發現遭不明人士塗鴉，寫上226、228、1945、2045等4組數字密碼，費人猜疑，作者莊信棠更因此感到心痛，警方獲報後馬上組成專案小組，傾團隊力量展開相關分工及調閱事宜，經專案小組鍥而不捨的努力下，在最短時間掌握到當天清晨4點多騎腳踏車的鄭姓男子涉有重嫌，並循線找到嫌犯住所。

鄭姓老翁看到員警上門，才坦言塗鴨是他所為，供稱是看到媒體報導，當天一早外出運動，一時好奇才到現場看大白熊，又以為可塗鴉留言才在熊身上寫字，因對日本和台灣的研究，才會寫下相關歷史日期數字，並非刻意破壞，雖老翁說不是故意破壞，但此事已引發社會譁然，警方詢問後依違反社會秩序維護法調查裁罰。

(中時 )