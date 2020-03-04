機場第三跑道環評4日通過，桃園市長鄭文燦樂見，強調桃園國際機場興建第三跑道，對於提升機場營運能量，與第三航廈一樣是是關鍵的建設，且對桃園航空城區段徵收是利多，未來會監督開發，使環境衝擊降到最低。

鄭文燦說，第三跑道環評定案，桃園航空城區段徵收計畫才能審定，為了表達對此案的重視，特別請副市長游建華，率領市府相關局處首長到場，協助桃機公司通過環評。游建華在會中表示，桃機第三跑道開發案是國家大事，坦言會對環境有所衝擊和影響，但市府會努力監督開發單位，完成各項對策。

水務局長劉振宇也說明，開發單位提出『埔心溪疏洪道專案報告』，水務局會把關審查提出的規畫方案。環保局呂理德局長則說，開發單位所提環境影響評估報告書，雖然環評主管機關為行政院環保署，但環保局仍針對空氣品質、航空噪音及地下水質等環評委員關心事情，提出說明簡報，務必請開發單位未來在開發階段，將環境影響降到最低，使民眾安心。

(中時 )