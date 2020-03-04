男子遭通緝被逮 車內還有槍、毒 20:142020/03/04 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市章姓通緝犯持有改造手槍、子彈，遭八德警方破獲。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市章姓通緝犯持有改造手槍、子彈，遭八德警方破獲。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） 桃園市章姓男子今年2月因槍砲案遭桃園地檢署發佈通緝，3日晚間遇到警方時，神色慌張，警方盤查後，發現竟是通緝犯，還在機車上起出改造手槍1把、改造子彈47發、海洛因、安非他命各53、42公克。 八德警方指出，章男因遭桃園地院法官判處3年餘徒刑，卻又拒絕到案執行，上個月遭檢察官發布通緝。章男說，對於遭到通緝一無所知，槍、毒來源也拒絕透露，警方訊後移送桃園地檢署偵辦。 ★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品! (中時 ) #通緝 #警方 #桃園 #桃園地檢署 #地檢署 也許您會感興趣 推薦閱讀 2地檢成立聯合防疫小組 籲民眾切勿觸法 17:282020/02/29 社會 iRent北北桃 可跨縣市取還車 04:092020/03/01 產業特刊 酒店大亨焦治國違停辱罵警 新北地檢署訊後請回 18:222020/03/02 社會 注意！強盜犯破壞腳鐐逃逸又犯搶案 檢方公布長相 11:052020/03/03 社會 杏仁哥再告綠議員 揚言司法不作為將包圍地檢署抗議 11:402020/03/03 政治 苗栗地檢署因應疫情成立處理小組 16:082020/03/03 社會 破壞電子腳鐐逃亡行搶 假釋犯高雄落網晚間解送士林地檢署 18:212020/03/03 社會 罷韓送小物 杏仁哥告綠議員 04:102020/03/04 地方新聞 計程車之狼破壞腳鐐再強盜 聲押獲准 12:452020/03/04 社會 肺炎疫情升溫 檢察首長上任延期成「受災戶」 17:252020/03/04 社會 社會熱門新聞 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 蔡阿嘎載孕妻遇襲有內情？公司回應了… - 社會 蔡阿嘎與孕妻遭榔頭攻擊 機車倒地膝蓋擦挫傷 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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