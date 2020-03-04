桃園市章姓通緝犯持有改造手槍、子彈，遭八德警方破獲。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

桃園市章姓男子今年2月因槍砲案遭桃園地檢署發佈通緝，3日晚間遇到警方時，神色慌張，警方盤查後，發現竟是通緝犯，還在機車上起出改造手槍1把、改造子彈47發、海洛因、安非他命各53、42公克。

八德警方指出，章男因遭桃園地院法官判處3年餘徒刑，卻又拒絕到案執行，上個月遭檢察官發布通緝。章男說，對於遭到通緝一無所知，槍、毒來源也拒絕透露，警方訊後移送桃園地檢署偵辦。

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(中時 )