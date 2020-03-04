台北市區監理所所長袁國治，涉嫌投資體檢診所，再利用職權委託診所代辦職業駕駛人等體檢業務，1年分紅130萬元，另還向停車場業者收賄約9萬元，檢廉3日發動搜索後，依貪污、圖利罪聲請羈押禁見袁國治，台北地院4日傍晚裁准。

檢廉調查，袁國治於2018、2019年間出資20多萬元，與黃姓、李姓金主共同投資士林承德診所，袁再利用監理所長職權，委託該診所代辦駕駛人體檢業務，並依投資比例分紅，每年獲利約130萬元，涉嫌圖利罪。

此外，監理所長另負責管理停車場設置、變更業務，王姓業者2018年、2019年間欲在台北市、新北市、桃園市等地承租土地經營停車場，向台北市區監理所申請時，涉嫌行賄袁國治約9萬元，袁涉犯貪污治罪條例不違背職務收賄罪。

檢廉3日搜索袁國治住處、監理所長辦公室、黃姓、李姓、王姓等人公司及住處16處地點，約談7名涉嫌人及13名證人，漏夜複訊後，諭令業者及員工等5人分別以10至25萬元不等金額交保，另對袁國治、李姓業者2人聲請羈押禁見，北院4日傍晚裁押。

(中時 )