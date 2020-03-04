台南市新市區新港社地方文化館7日起將推出「游於藝－一修水墨畫展」，展出退休警官陳榮修51幅水墨畫作品，由於新冠肺炎疫情嚴峻，7日上午舉辦的開幕茶會，特別移到戶外舉行，新市區長譚乃澄表示，歡迎喜愛藝術與水墨畫的民眾，前來觀賞陳榮修的創作。

現年54歲的陳榮修，曾任白河、麻豆、佳里警分局副分局長，已退休一年多。他十年前開始對水墨畫有興趣，向潘柏森及陳銘顯等書畫家拜師，十年來累積不少水墨畫作品。

陳榮修說，水墨畫的學習較困難，除了構圖描繪外，還需要有書法的功底，學起來不容易。陳榮修的創作有些則取材於東山崁頭的雲海、白河的蓮花，有些是虛構的畫面，作品內容豐富而多元，讓參觀者各自領會。

陳榮修「游於藝－一修水墨畫展」7日起至4月18日於新港社地方文化館展出，譚乃澄表示，3月適逢展館前方的堤塘湖周邊羊蹄甲花期盛開，整片粉色的花朵圍繞湖邊，景色相當浪漫，歡迎民眾前來欣賞藝術創作，同時也可規畫賞花行程。

(中時 )