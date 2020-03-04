病毒肆虐，全球感染新型冠狀病毒已超過7.8萬人，除了勤洗手、戴口罩，如何打造強健的自體免疫力，不讓病毒上身？

中醫講求內外環境平衡，高雄新世紀中醫診所院長郭哲彰分析多份中國大陸對新型冠狀病毒的中醫藥研究指出，這次病毒感染在中醫來說偏向「濕」症，譬如低熱、胸悶、嘔吐等腸胃症狀較多，如果體質偏濕熱（如舌紅、舌苔厚）的人，不但特別容易感染，感染後成為重症的機率也高。

因此強化個人的內在環境，除去會造成「濕」的原因，是抵禦外邪的最好方法。

「創造對自己有利，但不利病毒的環境，」郭哲彰認為，藉由內外環境調整，就能讓個人的免疫力維持在最佳狀態，也不易受到病毒干擾威脅。

①室內溫度25℃、濕度55％

病毒耐低溫不耐高溫，人體卻剛好相反，溫度太低會造成免疫力下降，因此建議居家溫度、濕度必須要調整適中。在寒流時，他會將醫院診間的溫度調節在25℃上下，濕度調節在55％左右，不但感覺溫暖舒適乾爽，也能增強本身抗病力。

②多吃香料，少吃甜、炸

飲食會影響身體濕的狀況。不妨多吃些香料如生薑、咖哩、茴香等，去濕又可增加抵抗力。「儘量少吃甜食，」郭哲彰提到，中醫認為甜食吃多會損傷脾胃（消化系統）功能，讓體內濕氣排不出去，也會造成黏膜發炎，油炸食物也一樣，甚至造成便秘，「一天不排便，就會更加重濕的狀況，」他提醒，除了少吃油炸及甜食，也要留意每日排便順暢。

不妨多吃些香料如生薑、咖哩、茴香等，去濕又可增加抵抗力。（照片來源：pixabay）

③保暖要做好

天氣忽冷忽熱，還是要注意保暖、避免感冒。郭哲彰提醒，天冷時，出門前一定要備妥4樣保暖物品：帽子、圍巾、口罩及襪子，全部著裝完畢再上路，不要讓免疫系統在寒風中崩壞失靈。

④中醫防疫茶，9味藥材防感染

疫情流行期間人人自危，除了謹慎小心外，也可喝點防疫茶增加抵抗力。2003年SARS期間，郭哲彰跟中國醫藥大學附設醫院中醫部同儕共同設計防疫茶處方，10多年來也是高雄聖功醫院中醫部在秋冬流感期間必提供的防疫藥方，並協助住宿型學校學生降低流感發生率，「用中藥來維持、穩定免疫系統，預防疾病，」他說。

這帖藥方共有9味中藥材，以玉屏風散為基礎，自古用在肺氣虛導致的反覆性感冒上，可以提升正氣。另外加上紫蘇，可去風寒，對病毒性感染有幫助；荊芥則能加強紫蘇的抗風寒效果；金銀花、薄荷及藿香，則能改善風熱及風濕型感染，「是較全方位防範感染的方子，」他說。

中醫防疫茶

配方：薄荷1.5錢、防風2錢、黃耆3錢、甘草1錢、藿香2錢、金銀花3錢、荊芥1錢、炒白朮3錢、紫蘇葉2錢（均可在中藥房購買）

做法：取7碗水（約1,500cc），先開大火至煮沸後，轉小火續煮，約15分鐘後即可服用。

溫熱服用較佳，可以在孩童上學前及放學後各飲用50cc，大人若出入公共場所頻繁者，可早、晚各服用100cc。

注意

● 慢性病患者及孕婦請諮詢中醫師後再服用

● 服用期間感覺不適者，應立即停止，並即時諮詢中醫師

● 若有服用其他藥物（包括中藥與西藥），須間隔30分鐘以上

● 此為預防方，若有喉嚨痛、發燒等發炎症狀時不宜服用，請先找醫師診治

（【全文未完，完整內容請見《康健》255期】）

(中時電子報)