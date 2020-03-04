彭鈞煒不畏病痛，勤奮學習電子相關知識，希望靠自己的力量完成夢想。（新北市教育局提供／張睿廷薪北傳真）

「生病未必是壞事，我因為癌症成長！」鳳鳴國中9年級生彭鈞煒5年前得到骨盆腔癌，至今化療4次，但他沒有因此喪志，拖著病軀更勤奮努力，今年主動報名新北市國中技藝競賽獲得13名佳績，他笑稱，未來夢想是打造臭氧機甚至時光機，為人類的未來而努力。

彭鈞煒生長在單親家庭，與父親、奶奶同住，但因家境清寒，大人都須外出工作賺錢，彭鈞煒生病住院時，必須一個人忍耐孤獨以及治療痛苦，等到父親下班才有能照顧他，雖然也曾多次偷偷掉淚，但也培養他獨立成熟個性。

雖癌症反覆復發，但完全澆不熄彭鈞煒對學習的熱忱，只要不是化療或強制住院，他都會拖著虛弱的身體到校，每學期僅缺席8天，甚至主動報名職能技藝班，並獲得老師青睞，取得國中技藝競賽電機與電子職群競賽參賽權。

未料，接近寒假時，彭鈞煒癌症再度復發，醫院排定的化療時程撞期比賽時間，讓準備許久的彭鈞煒相當難過；不過2月初，新冠肺炎升溫，主辦單位宣布競賽延期，彭鈞煒得以參賽，班導王柏松還帶著題庫到醫院讓他準備，彭鈞煒也不負眾望，奪下佳績。

彭鈞煒說，從小就對程式設計、動力機械極感興趣，很高興能在學校能獲取專業知識，「我的夢想是創造時光機、臭氧機，為人類帶來福祉。」

彭鈞煒堅強表示，10歲知道自己罹患癌症時曾感到絕望，但在家人陪伴及閱讀大量心理學書籍後，開始學習與疾病共處，轉而正向思考，如今面對癌症已無任何畏懼，甚至認為得到癌症未必是件壞事，「它」讓自己的心靈變得更強大，希望治癒後能考上好學校，有一天能親手完成自己的夢想。

(中時 )