Samsung S20系列新機齊發 全國電子10日預購 20:232020/03/04 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 SAMSUNG在4日下午公布Galaxy S20 5G旗艦系列新機開賣時間，全國電子也同步公告系列新機的首賣時間，3月10日中午12點開始至16日在全國電子線上購物平台開放預購，高雄的消費者也能在預購期間裡直接到全國電子Digital City高雄民族店三星智慧館預購。 全國電子同步推出多款指定手機降價優惠，不限金額享5期0利率，並邀請銀行伙伴共同推出滿額加碼活動，刷指定銀行信用卡分期並登錄最高送5,000元，若使用花旗銀行或星展銀行信用卡購物滿額並上網登錄還可再抽好禮。 (工商 ) #全國電子 #預購 #新機 #時間 #銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 到遠傳換新機送friDay購物金 04:102020/03/01 《旺來報》 大陸將迎5G新機爆發潮 上周近10款5G新機上市 10:562020/03/02 財經 彰化口罩國家隊報到 華新口罩新機台運抵工廠4日上線 19:522020/03/02 生活 降低新冠肺炎對經濟衝擊 全球央行緊盯應對 11:242020/03/03 國際 宏碁智慧佛珠×大甲媽祖加持版 小七也能買到 16:042020/03/03 財經 三星Galaxy Z Flip線上通路完售 第二波3月中旬開賣 16:082020/03/03 科技 怕疫情拖垮營運 36家金融業 啟動異地辦公 04:102020/03/04 金融．稅務 三星首款5G手機S20 亞太電限量預購 14:402020/03/04 財經 中華電獨家開放限量預購三星S20，5G手機搭4G資費 16:022020/03/04 財經 擁抱5G好「高貴」 三星高階機種Galaxy S20系列再創Android陣營新高價 20:072020/03/04 財經 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 疫情燒毀台航線！ 3大郵輪集團不敢說的是... - 財經 美股崩跌觸底了？ 價值投資大師一招克制心魔 - 財經 拜登拿下10州逆轉局勢！ 美股早盤狂漲逾500點 - 財經 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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