SAMSUNG在4日下午公布Galaxy S20 5G旗艦系列新機開賣時間，全國電子也同步公告系列新機的首賣時間，3月10日中午12點開始至16日在全國電子線上購物平台開放預購，高雄的消費者也能在預購期間裡直接到全國電子Digital City高雄民族店三星智慧館預購。

全國電子同步推出多款指定手機降價優惠，不限金額享5期0利率，並邀請銀行伙伴共同推出滿額加碼活動，刷指定銀行信用卡分期並登錄最高送5,000元，若使用花旗銀行或星展銀行信用卡購物滿額並上網登錄還可再抽好禮。

(工商 )