美國維吉尼亞州的諾福克警局所拍攝的「對嘴挑戰 LipSyncChallenge」影片， 在美國各警局間風行的對嘴挑戰，台中市一群年輕帥哥美女警察日前也加入挑戰，用來介紹他們搬新家了，每位參與拍攝的「波麗士」擺脫過去給人刻板印象，無論是否會跳舞，都盡情地扭腰擺臀展現活力。

這部讓人眼睛一亮的官方「宣導片」PO出不到2天，已經吸引網友52 萬次觀看及2133則留言。

青春無敵 台中警帥哥美女挑戰對嘴LipSyncChallenge介紹新駐地。（圖/台中市警局）

這些影片中的年輕警察說，美國維吉尼亞州的諾福克警局「LipSyncChallenge」輕快的舞步、自信的眼神以及歡樂的氣氛都深深感動我們； 於是，我們同仁也接下這「對嘴挑戰」， 在展現活力與熱情的同時，也利用這個機會向大家介紹我們新的警局大樓。

影片在台中市警局粉絲團和警政署長的臉書po出後，獲得極大迴響，粉絲被這群青春無敵的波麗士熱情感染，隨著樂曲也扭腰擺臀起來，紛紛轉傳分享，台中市警局也說，「 別客氣，一起扭起來吧!」。

對嘴挑戰LipSyncChallenge-歡迎臺中市政府警察局新駐地（台中市警局提供）

(中時電子報)