印度禁止26種藥料出口會衝擊歐洲市場 21:002020/03/04 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，印度藥品出口促進委員會主席Dinesh Dua周三說，印度因擔心新冠肺炎疫情而禁止26種原料藥與藥品出口，以防止製藥原料短缺。 但這禁止出口的規模相當於印度整體醫藥出口量的1成，這會引發歐洲醫藥產業恐慌並造成嚴重影響。因為歐洲用來生產學名藥的原料約26％來自印度。 (工商 ) #歐洲 #印度 #藥品 #醫藥 #出口 也許您會感興趣 推薦閱讀 土耳其不擋了 數千難民湧歐洲 04:102020/02/29 國際大事 工商社論》也論二月景氣燈號不樂觀 04:092020/03/01 財經要聞 人物側寫－醫生世家 卻意外成藥人 04:102020/03/02 財經要聞 陷疫情風暴 韓國2月出口低迷 04:102020/03/02 全球財經 《國際經濟》出口訂單重挫，南韓2月製造業活動進一步放緩 10:002020/03/02 財經 印度投資溫度計－瀚亞攜手ICICI保誠 全台首創印度投資溫度計 04:102020/03/04 全球財經 管制聲中 照樣出口 800萬片防花粉口罩輸日 04:102020/03/04 財經焦點 國安隱憂！疫情延燒藥品短缺 美軍認了過度依賴陸 12:272020/03/04 國際 口罩禁出口後仍有部分出口？經部：須是非醫療口罩且要專案申請 16:242020/03/04 財經 《基金》短中長期生技醫療產業，宜納投資組合 17:392020/03/04 財經 國際熱門新聞 拳王泰森大放送1千萬美金招女婿 女兒「漢草」長這樣 - 國際 好消息 南韓發現了可對抗新冠病毒的抗體 - 國際 巨人用的？這架超級銀河運輸機！大到可塞進11隻藍鯨 - 國際 「千億蝗蟲」殺到！大陸考察團慘被咬 蝗蟲群聚怕同類「吃掉」 - 國際 只有1條件！女王隨時歡迎哈利梅根歸隊 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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