路透報導，印度藥品出口促進委員會主席Dinesh Dua周三說，印度因擔心新冠肺炎疫情而禁止26種原料藥與藥品出口，以防止製藥原料短缺。

但這禁止出口的規模相當於印度整體醫藥出口量的1成，這會引發歐洲醫藥產業恐慌並造成嚴重影響。因為歐洲用來生產學名藥的原料約26％來自印度。

(工商 )