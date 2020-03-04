企業透過ANSYS 2020 R1新功能，跨產品生命週期流程整合最先進的ANSYS （NASDAQ: ANSS）技術，正在加速數位轉型的過程。從運用ANSYS Minerva改善產品開發，到運用大幅簡化工作流程的ANSYS Fluent執行複雜模擬，再到運用ANSYS HFSS將電磁設計流程最佳化，ANSYS 2020 R1幫助企業引領創新，並創造高效益的設計。

由於模擬幾乎會影響所有產品開發決策，用戶必須因應互通性（Interoperability）、資料和流程管理、高效能運算（High-performance Computing；HPC）整合和追溯性（Traceability）帶來的規模和複雜度挑戰。除此之外，整個工程團隊和產品生命週期都必須能廣泛運用複雜的多物理場模擬和最佳化資產。ANSYS 2020 R1藉由整個產品系列的升級和改進ANSYS Minerva來回應此一問題，讓客戶將模擬和最佳化與更大規模的產品生命週期流程連結。

ANSYS Minerva幫助企業將模擬智慧財產轉變為高價值可控制的企業資產、捕捉最佳實務、並以數位方式串接模擬和達到最佳化，較以往更廣泛地涵蓋整個企業。Minerva現在內建先進技術，可顯著改善工作流程並提升模擬流程和資料管理（Simulation Process and Data Management；SPDM），包括有助改善支援決策的儀表板（Dashboard）、探索模型資料的動態3D視覺化工具、以及最先進系統以管理變更和確保資訊可靠度。

OptiSlang為ANSYS透過購併Dynardo取得的技術，現在與Minerva的SPDM解決方案整合運作，幫助用戶減少開發時間，並加速評估實惠的最佳化設計替代方案。

Eaton資訊科技副總裁Todd Earls表示：「推動數位轉型的關鍵在於適應不斷演化的環境，並以新方式運用既有工具和資料。由於未來模擬的運用可望進一步擴大，Minerva對Eaton十分重要，也在我們更具規模的跨企業數位原型製作和積層製造（Additive Manufacturing；AM）方案上扮演要角。此外，追溯性和管理對於效率至關重要，而有許多設計生產零件的必要步驟需要運用AM或其他製程，ANSYS Minerva將有助於簡化我們的使用體驗。」

Minerva是一種互通性知識管理應用，採用開放、廠商中立 （Vendor-neutral）的架構。其與工程團隊的模擬工具生態系統和企業系統整合，可簡化和追溯全球跨團隊合作。

ANSYS副總裁暨系統事業部總經理Eric Bantegnie表示：「幾乎所有產業的客戶都希望大幅改善運用模擬最佳化設計和分享資料的方式，以帶動創新和更有效率地製作產品。Minerva的改善有助於整合整個企業的模擬和最佳化，並建立以模擬為基礎的設計最佳化流程，作為探索和改善產品效能的動態標準化流程。除了Minerva外，ANSYS 2020 R1還為我們的產品組合提供了許多升級，旨在激發創新，降低開發成本並加快產品上市速度。」

(工商 )