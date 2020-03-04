馬來西亞砂拉越州針對台灣遊客再祭出禁令！外交部表示，因中國強力施壓，砂拉越州政府今天突宣布將我國列入限制入境國家，外交部對此表達強烈遺憾，我駐馬來西亞代表處將續洽該州州政府勿屈於中方不當脅迫。

砂拉越州禁止過去14日內曾赴台灣、中國（含港澳）、南韓、義大利及伊朗之外籍人士入境。沙巴州則禁止過去14日內曾赴南韓之外籍人士入境，禁止所有經南韓轉機之乘客入境。

駐馬來西亞代表處上月29日晚間獲報，數名國人飛抵砂拉越後遭拒入境。駐處即刻向馬方說明台灣的防疫措施和疫情嚴重程度不同於中國，不應將台灣等同中國疫區。砂拉越州政府昨天通知移民海關修正防疫政策，不限制來自台灣的國民入境砂州，但必須和新加坡、日本、義大利、伊朗等國人士一樣，在砂州入境處接受砂州衛生局的防疫措施。

此外，尼泊爾政府3月2日公告，為防範新冠病毒疫情蔓延，依據世界衛生組織（WHO）的全球措施建議，自3月10日起，暫停核發落地簽證給來自中國（含港澳地區）、日本、韓國、伊朗及義大利等5國旅客。我國在尼泊爾並無駐館，經兼轄的駐印度代表處查證，我國人也受波及，不得適用落地簽證。

外交部表示，依據上述最新規定，國人若計劃赴尼泊爾，必須事先檢附與簽證目的相符的佐證文件及健康檢查證明，向尼泊爾的駐外使領館申辦紙本簽證。

外交部指出，駐印度代表處已積極透過管道向尼泊爾政府表達立場，說明我國為獨立自主的民主國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，雙方公衛系統各自獨立，我國已建立全國完善的防疫機制，醫療水準深獲國際肯定，要求尼泊爾方面區隔我國與中國護照，恢復我國人落地簽證待遇。

外交部補充表示，沙烏地阿拉伯民航總署(GACA)通告各航空公司，為避免新冠病毒肺炎疫情在沙國境內蔓延，暫停各國持副朝或停留(Visit)簽證之旅客入境，並暫停包括我國在內，25個國家及地區持觀光簽證旅客入境沙國，惟沙國將視疫情發展，隨時更新入境旅客規定，籲請國人搭機前注意沙國入出境最新相關規定，並與航空公司聯繫確定航班及登機相關事宜。

(中時 )