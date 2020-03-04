台南市農業局邀各農漁會總幹事商討農業發展大計。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市農業局邀各農漁會總幹事商討農業發展大計。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

未推動台南市農業發展，以及討論如何因應新冠肺炎疫情對農產銷售的影響，台南市政府農業局2日邀相關單位及各農、漁會總幹事於走馬瀨農場開會，希望未來著重休閒農業發展，並積極拓展農產外銷、建立品牌，一起為台南農漁業發展打拚。

謝耀清表示，新冠肺炎雖致死率並不高，但仍須謹慎防疫，第一線接觸民眾之農、漁會工作人員仍須使用口罩及酒精消毒。部分農會總幹事反映口罩及酒精等消毒資材無法充分取得，農業局將報請行政院農業委員會協助。

為因應新冠肺炎疫情影響農產之銷售，農業局邀請中興大學行銷系教授李宗儒專題演講，提供建議供市府及各農、漁會參考。由於新冠肺炎疫情影響農民節、農業產業文化活動等大型公開活動辦理，農業局也一一提出因應對策。

配合行政院農業委員會紓困方案，農業局提出了拓展農產外銷、建立品牌、鳳梨加工、畜牧升級、養殖漁業專區及農業休閒產業發展等回應對策。農業局將邀請專家學者及各區公所、農會，共同規畫推動休閒農業的發展，並成立診斷平台，協助各農漁會經營，也規畫評估成立有機農業專區。

(中時 )