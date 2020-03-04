面對新冠肺炎全球蔓延危機，歐美金融機構及交易所也展開抗疫大作戰，紛紛擬訂緊急應變計畫。據傳華爾街券商摩根大通要求數千名美國員工在家工作一天，以測試一旦國內辦公室因疫情被迫關閉，此措施是否可行。

至於歐洲的銀行與交易所，則準備遷往市郊辦公，改採輪班制或讓部分團隊獨立運作，以確保新冠病毒疫情在主要金融中心擴散時，仍能維持正常交易。

摩通測試員工在家上班的舉動顯示出，對於疫情迅速蔓延恐危及營運，這家全美最大銀行正嚴陣以待。

據熟悉內情人士透露，摩通這項代號為「甘迺迪專案」（Project Kennedy）的緊急應變計畫，要求10％左右的消費者部門員工在家辦公一天，以測試他們遠距工作的能力。

截至2019年底為止，摩通消費者銀行聘用127,137人，是摩通員工數最多的部門，主要營運地在美國。內情人士另表示，投資銀行等摩通其他部門的員工，也被要求在家工作。

疫情持續擴散，歐洲金融機構擔心萬一有員工被確診隔離，不得通勤到倫敦或其他主要城市，為此提出郊外辦公或輪班制等應變措施，已在上海、香港、紐約等金融重鎮採行。

駐歐洲的跨國金融機構，大多在郊外設有辦公據點。以高盛集團為例，在倫敦南郊的克羅伊登（Croydon）有辦公室；倫敦金屬交易所（LME）在倫敦東部的艾塞克斯郡（Essex）也有備用據點。

丹麥盛寶銀行告訴《路透》，該銀行已實施多項抗疫計畫，包括將位在感染區的部門分成更小的團隊，彼此獨立運作。這些小團隊一部分進辦公室，一部分在家或其他地點上班，每14天輪班一次。

(工商 )