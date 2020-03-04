新冠肺炎持續在全球各地蔓延，並對汽車產業帶來大麻煩。產業已面臨缺料供應鏈斷鏈的危機，美國通用汽車已發現可能面臨零件短缺的問題，飛雅特克萊斯勒已在尋找其他替代供應商，而豐田以及德納(Dana)與安波福(Aptiv)等汽車零件大廠則都設立特別部門與作戰指揮中心，俾以密切監控疫情發展。

零件短缺已迫使日本與韓國部份廠房關廠或是減產，歐洲過去一周疫情快速擴散，也讓歐洲汽車產能面臨縮減的威脅，但迄今尚未有車廠公開表示北美地區廠房有相關的問題。

北美地區汽車生產若出現同樣的狀況，對通用、福特、與飛雅特克萊斯勒等車廠將帶來更大的衝擊，因為這些車廠近幾年海外市場銷售不振，美國市場的獲利比重越來越高。

穆迪周三以肺炎引起供應鏈失序與汽車需求下滑為由調降全球汽車銷售預測，今年全球汽車銷售從原估的下滑0.9％，下修至減少2.5％。

美國聯合汽車工人工會的高層本月初就預警，通用在密西根、印地安納與德州的廠房已出現零件短缺的風險，這些廠房主要是生產利潤較高的皮卡與休旅車。

不過，通用公司發言人表示，被媒體點名的這些廠房目前生產都正常運作，並未受到影響。

專精汽車供應鏈分析的業者Llamasoft公司執行長古拉夫(Razat Gaurav)指出，「業者現在都上緊發條，並找出各種可能選項，同時評估那些零件出現短缺危機的可能性最高。」

飛雅特克萊斯勒宣稱，該公司正在尋找其他的零件供應商，而豐田汽車、汽車零件大廠德納與安波福也都緊急成立特別小組與作戰指揮中心，以密切監控疫情所帶來的營運風險。

新冠肺炎疫情其實已經重創汽車類股股價，通用與福特汽車光是上周股價就大跌約12％，即便是今年來最火紅的飆股特斯拉，自2月21日以來也暴跌26％。

(工商 )