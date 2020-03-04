由佐藤健、上石白萌音主演的《戀愛可以持續到天長地久》，在日本播出第八集，佐藤健從背後突然抱住上石白萌音的橋段，被觀眾發現致敬經典日劇《交響情人夢》千秋王子衝到鄉下追回野田妹的經典片段，台日網友全爆動，狂喊：「啊啊啊啊啊！要瘋了！」、「打電話那邊就知道要千秋王子的梗了！」該集在日收視不但創下新高12.1%，線上收看次數甚至超過電視台另一部戲《月薪嬌妻》238萬回的紀錄。

《戀愛可以持續到天長地久》的其中一個橋段，被觀眾發現致敬經典日劇《交響情人夢》。（圖／KKTV提供）

佐藤健飾演冷酷個性、綽號「魔王」的醫生天堂浬，卻被熱情純真的「勇者」佐倉七瀨（上白石萌音飾）收服，頻頻蹦出令人心動的撩妹台詞或舉動，讓網友直呼「心臟受不了」、「也想給天堂醫生看病」。佐藤健在直播上透露，有些浪漫動作是自己加戲的，例如他幫女主角拆掉髮圈、幫她順頭髮等等，原本劇本上沒有，也成為網友熱議的撩妹橋段。《戀愛可以持續到天長地久》KKTV每周三上架更新。

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(中時電子報)