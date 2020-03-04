張理國／台北報導

新冠肺炎紓困特別預算，在野黨質疑勞動部零編列，讓勞動部長許銘春忙於解釋。行政院會明天已排定聽取勞動部「COVID-19(新冠肺炎)疫情相關措施－穩定就業因應措施」報告，其中將說明勞動部已編足41.25億元，因應勞工及企業所需。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，勞動部將在明天的行政院會中說明有關勞動部運用就業安定基金及就業保險基金的預算，包括擬訂近、中、長期3階段計畫，分別針對減班休息勞工、失業勞工、企業跟微型創業者，總共編列41.25億元。

勞動部也將說明，相關計畫將視疫情變化及產業發展情勢適時啟動協助，使受影響的勞工與企業能立即獲得協助。

除了勞動部報告外，政院也已排定明將聽取衛福部「COVID-19新冠肺炎疫情現況及應處作為」最新報告。

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