布魯塞爾歐盟辦公室傳出新冠肺炎確診首例 20:462020/03/04 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐盟辦公室傳出新冠肺炎確診首例。（圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於布魯塞爾的歐盟辦公室傳出新冠肺炎確診首例。 感染者是歐洲防務局高級官員，從義大利回來布魯塞爾後，在2月29日感到不適，然後新冠肺炎病毒檢測呈現陽性。 這名官員在義大利與歐盟其他機構約30名官員會談長達4小時。消息人士稱歐洲對外行動局（EEAS）參加會議的一名軍事人員也開始出現症狀，並已接受檢測。 目前，歐洲防務局已全面取消原定於3月13日前在該機構舉行的會議。 (中時 ) #布魯塞爾 #歐盟 #辦公室 #新冠肺炎 #首例 也許您會感興趣 推薦閱讀 論完陳時中運勢 詹惟中再揭陸疫情這時好轉 22:092020/02/29 娛樂 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 國際熱門新聞 拳王泰森大放送1千萬美金招女婿 女兒「漢草」長這樣 - 國際 好消息 南韓發現了可對抗新冠病毒的抗體 - 國際 巨人用的？這架超級銀河運輸機！大到可塞進11隻藍鯨 - 國際 「千億蝗蟲」殺到！大陸考察團慘被咬 蝗蟲群聚怕同類「吃掉」 - 國際 只有1條件！女王隨時歡迎哈利梅根歸隊 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。