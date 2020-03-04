位於布魯塞爾的歐盟辦公室傳出新冠肺炎確診首例。

感染者是歐洲防務局高級官員，從義大利回來布魯塞爾後，在2月29日感到不適，然後新冠肺炎病毒檢測呈現陽性。

這名官員在義大利與歐盟其他機構約30名官員會談長達4小時。消息人士稱歐洲對外行動局（EEAS）參加會議的一名軍事人員也開始出現症狀，並已接受檢測。

目前，歐洲防務局已全面取消原定於3月13日前在該機構舉行的會議。

(中時 )