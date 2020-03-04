中央流行疫情指揮中心今天傍晚公布社區管理維護指引，指出目前一般大眾在社區感染風險較低，因此參加集會遊行時，除了慢性病、懷孕等高風險者外，不建議配戴口罩，但若是擔任社區保全以及管理服務人員，工作時則需要配戴，而物流人員或外送員儘量設置集中地使。至於社區室內的兒童遊戲室、多功能活動空間等公共區域，則建議暫停開放使用。

臺灣新冠肺炎疫情升溫中，國內陸續確診家庭、醫院群聚感染病例，本土病例數已超過境外移入病例數，且有感染源不明個案，皆為社區傳播的警訊，衛生福利部疾病管制署網站因此公布內政部編修的「嚴重特殊傳染性肺炎因應指引：社區管理維護」。

根據指引，社區住戶應保持經常洗手習慣，觸碰電梯按鈕或公共區域門把時，可勤加洗手或利用乾洗手液清潔消毒；有咳嗽等呼吸道癥狀時應戴外科口罩，在電梯密閉空間中，則僅量避免交談。

如出現類流感癥狀(如發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛、倦怠／疲倦、部分少數患者合併出現腹瀉)，在癥狀開始後，除就醫外，應儘量在家中休息至癥狀緩解後24小時以上。患者應避免參加社區活動，以避免將病毒傳染給其他人。

至於社區若要舉辦大型集會活動，如大樓管委會、社區KTV活動等，則建議，包含有慢性病史、孕婦等高風險者，應避免參加。社區集會活動場所應有充足的洗手設施，並預先設置適當隔離或安置空間，如為室內集會活動則需確認環境空氣流通狀態。

而社區內的管理服務人員、保全人員等工作人員(含其他專業委託人員，如清潔人員)等，若有發燒(耳溫≧38℃)、呼吸道癥狀，應主動向單位主管報告，並採取適當的防護措施及就醫治療，應安排請假，其請假日數應從寬考量，不宜列入全勤、考績評等或績效考核等。

(中時 )