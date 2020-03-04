在新冠疫情在全球擴散後，網路上有人以「武漢病毒」與「中國病毒」稱呼，大陸外交部發言人趙立堅對此表示，這種說法極不負責任，中國對此堅決反對。有些媒體在沒有證據情況下妄稱新冠病毒是「中國病毒」，企圖讓中國背上製造疫情災害的黑鍋，完全是別有用心。

在大陸外交部例行記者會上，有媒體提問：中方此前就媒體猜測新冠肺炎病毒從中國一家實驗室洩露一事發表過評論。當前，有關病毒源頭、「零號病人」的說法仍眾說紛紜，個別媒體稱病毒是「中國製造」，網上有「中國病毒」、「武漢病毒」之說。但也有媒體報導稱，美國當季流感中已有新冠肺炎患者。請問中方有何評論？

趙立堅答稱：個別媒體稱新冠病毒是「中國病毒」極不負責任，我們對此堅決反對。我願強調兩點：

第一，目前病毒溯源工作仍在進行中，尚無定論。世界衛生組織多次表示，新冠病毒是全球現象，源頭尚不確定，此時應關注如何應對遏制病毒，應避免地域的汙名化語言。世衛組織將新冠病毒命名為「COVID-19」，就是不將該名稱同任何地區和國家相聯繫。中國權威呼吸病專家、中國工程院院士鍾南山曾表示，疫情首先出現在中國，但不一定發源在中國。

第二，我們要共同反對「資訊病毒」、「政治病毒」。個別媒體在沒有任何事實根據的情況下，妄稱新冠病毒是「中國病毒」，企圖讓中國背上製造疫情災害的黑鍋，完全是別有用心。新冠肺炎疫情是世界各國面臨的共同挑戰，國際社會同心協力、攜手應對才是人間正道，共同抵制謠言偏見是應有之義。疫情面前，我們需要的是科學、理性、合作，用科學戰勝愚昧，用合作抵制偏見。

(中時電子報)