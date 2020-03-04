國民黨黨主席將在3月7日進行投票，而對於國民黨支持者，較支持郝龍斌、還是江啟臣？中時電子報今進行網路投票調查，截至晚上9點，江啟臣獲得2164票，佔82.79%，郝龍斌獲得371票，佔14.19%。不知道、無意見者獲79票，佔3.02%。

據《中時電子報》今4日所做網路投票，結果顯示截至晚上9點，江啟臣獲得2164票，佔82.79%，郝龍斌獲得371票，佔14.19%。不知道、無意見者獲79票，佔3.02%。。江啟臣獲得壓倒性性支持度。

國民黨黨主席支持度 網路投票。(圖/中時電子報 投票網站)

(中時電子報)