黨主席江啟臣、郝龍斌選誰？網路投票他獲壓倒性支持！ 20:582020/03/04 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席候選人江啟臣(左)、國民黨主席參選人郝龍斌(右)。(圖/合成圖，本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨黨主席將在3月7日進行投票，而對於國民黨支持者，較支持郝龍斌、還是江啟臣？中時電子報今進行網路投票調查，截至晚上9點，江啟臣獲得2164票，佔82.79%，郝龍斌獲得371票，佔14.19%。不知道、無意見者獲79票，佔3.02%。 據《中時電子報》今4日所做網路投票，結果顯示截至晚上9點，江啟臣獲得2164票，佔82.79%，郝龍斌獲得371票，佔14.19%。不知道、無意見者獲79票，佔3.02%。。江啟臣獲得壓倒性性支持度。 國民黨黨主席支持度 網路投票。(圖/中時電子報 投票網站) 文章來源：投票》江啟臣、郝龍斌 國民黨主席你看好誰？ (中時電子報) #江啟臣 #郝龍斌 #國民黨 #黨主席 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 選舉前夕再爆人頭黨員 江啟臣：邊繳費邊增加選舉人數 有失公平性 16:262020/02/29 政治 黨主席選戰擂台》搶救絕種恐龍 江啟臣出招避免滅絕 09:362020/03/02 政治 未來國民黨最重要的黨產就是「人」，江啟臣以行動改變、改革、換世代之決 11:422020/03/03 政治 黨主席選戰擂台》搶救老摳摳芒果乾 江啟臣提五解方 11:462020/03/03 政治 黨主席選戰擂台》救救老殘窮 江啟臣ＰＫ郝龍斌誰勝出？ 09:002020/03/04 政治 社論／國民黨還有品牌價值嗎 04:102020/03/04 時論廣場 國民黨何妨學學蔡英文 04:102020/03/04 時論廣場 「中國元素」難自棄 國民黨敗在無知 10:052020/03/04 國際 鍛鍊政治轉生 「蔡英文化」竟成國民黨權人的救贖 10:122020/03/04 國際 黨主席投票在即 江啟臣發布第三支形象影片 11:042020/03/04 政治 政治熱門新聞 罷韓會過嗎？高雄人街訪吐真心話 - 政治 高雄市民「凍」未條！向罷韓團體怒喊：夠了 - 政治 綠委提案黃安條款 蘇煥智看不下去 - 政治 傳韓陣營擬動員反罷韓 媒體人預言驚人結局 - 政治 金溥聰vs.傅崐萁支持誰？韓粉竟「一面倒」秒選他 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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