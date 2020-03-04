新冠肺炎在台灣爆發院內感染，爆發醫院內群聚感染，醫護人員壓力增大，更傳出這導致身處第一線的醫護人員首當其衝受到影響，甚至被歧視。院內群聚感染傳染途徑未釐清，但是中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳推測可能與「手部清潔未落實」有關。麻醉科醫師邱豑慶醫師不滿張上淳的說法，「找不到原因，怪人手沒洗乾淨」，要求張上淳道歉，引發討論。

上個月29日台灣爆出首例醫院院內群聚感染，3名護理師、1名清潔人員染疫。對此，張上淳表示，醫院都嚴格要求護理人員、清潔人員戴口罩。不過，第一時間患者送進急診時，情況相當危急，一度出現心臟衰竭，推測可能是護理人員急於照顧，恐忽略確實清潔手部；研判可能是手部沒落實消毒，過程中也可能會碰到口鼻，導致感染。

然而，此說法卻引起部分醫療人員不滿，麻醉科醫師邱豑慶醫師就在臉書發文表示，「找不到原因，怪人手沒洗乾淨，這樣你確定找得到人幫你賣命嗎？請問不分日夜，在第一線照顧病人，冒著被感染的風險，承擔著莫大的精神壓力的人，是你口中的專家，還是護理師們？」他更要求張上淳跟所有的護理師道歉，更批評「專家們才應該注意口腔清潔」。

貼文一出，許多網友紛紛留言，「我也是護理師，本來就不該這樣說！」、「本來就不該說，這時候醫療人員應該團結一起，他說出這種話分明是帶頭霸凌護理師，把砲口對向護理師！這不是很標準的落井下石嗎？」、「護理師真的很辛苦，承受很大的壓力，很多時候，她們也只能聽命行事」；也有網友緩頰，認為張上淳只是就事論事、善意提醒，「相信張醫師這樣表示也不是要究責在醫護人在身上（畢竟他自己也是醫師）只是提醒可能性而已。」、「在這個時候了，全部的醫護人員都很辛苦，您也是其中的一個，就懇請您不要太在意那句話，繼續相互善意理解和鼓勵，才能在防疫的路上走下去」。

另一名護理師林婷也表示，為了自保和守護大眾健康，醫護人員每天勤洗手，她在粉專《林婷一下吧 icu護理師》分享自己的手部照片，一雙纖纖玉手，如今因過度清潔已變得粗糙不堪、充滿皺紋，她苦嘆「手.....這陣子辛苦你了，這是過度落實洗手的手。洗到裂開，然後再噴酒精的痛不算什麼，說我們護理人員洗手不落實，才痛。」

(中時電子報)